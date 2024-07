Il ddl Nordio è legge Cancellato il reato di abuso d' ufficio | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il ddl, approvato in via definitiva dalla Camera (199 voti a favore, 102 voti contrari e nessun astenut), è. Il provvedimento, con un testo di 9 articoli e un allegato, apporta modifiche sostanziali all'ordinamento giudiziario intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, sull'ordinamento giudiziario e sul codice dell'ordinamento militare. La principaleè contenuta nell'articolo 1 che abroga l'd', previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina ildi traffico di influenze illecite. L'd'è ilcommesso dai pubblici ufficiali durante lo svolgimento dei propri compiti quando abusano del loro potere per ottenere un vantaggio personale, ad esempio di tipo economico, o per danneggiare ingiustamente un'altra persona.