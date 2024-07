Gli spacciatori del Miralfiore Un foglio di via tira l’altro Ma ‘Giaga Giaga’ torna sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Aveva avuto undi via ed era stato spedito al sud ma èto al. Gli agenti della Questura lo hanno rintracciato di nuovo e ora non è più a Pesaro ma in un centro di permanenza per il rimpatrio fuori regione. E’ l’andirivieni di "Giaga Giaga", nome di battaglia del pregiudicato che è un volto noto per i tossicodipendenti che frequentano il boschetto del parco e che era stato individuato dalla polizia alcuni giorni fa. Era stato denunciato nel corso di un controllo disposto dal Questore di Pesaro e Urbino perché si trovava in possesso di un coltello. Si tratta di un 34enne nigeriano che era già stato sottoposto adi via del Questore e divieto di dimora a Pesaro emesso dal Tribunale a seguito di rapina aggravata. Il 34enne espulso è conosciuto per essere un punto di riferimento per i tossicodipendenti che frequentano il sottobosco e sospettato di essere dedito al traffico di stupefacenti.