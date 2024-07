Ferrari annichilita mazzata tremenda | tifosi in ginocchio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024), unanon solo per la scuderia ma anche per i, che sognavano un suo arrivo in Rosso. La situazione Non è un momento semplice per la. Che non riesce in nessun modo a sfruttare quelli che sono i problemi delle altre scuderie. Anzi, paga a caro prezzo quelli che sono i problemi interni. Ci sono state le dimissioni, due giorni fa, come sappiamo, di Enrico Cardile che sembra pronto a prendere il posto alla Aston Martin. Mente si è parlato anche di un possibile approdo l’anno prossimo di una delle figure più importanti del Circus. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itParliamo di Newey, che lo scorso 1 maggio ha ufficialmente dato l’addio alla Red Bull ma che domenica scorsa – come anticipato da formulapassion.