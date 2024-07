Egonu sceglie Fano per le vacanze | ecco con chi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Pesaro e Urbino) 10 luglio 2024 -fanesi per la campionessa di volley Paolache, insieme al compagno e alla sorella Angela, ha trascorso qualche giornata di mare nella città della Fortuna, prima di volare a Parigi per le Olimpiadi. Tra le tante mete turistiche balneari dell'Adriatico, la campionessa di volley ha scelto proprio la città dell'ex coach Mazzanti, il tecnico dell'italvolley femminile con cui si è verificata una clamorosa frattura in Nazionale dopo il mondiale 2022. Nei giorni scorsi l' opposto azzurro si è concesso qualche momento di relax sulle spiagge di, documentato da una serie di felici scatti pubblicati sui suoi canali social. Ma senza tralasciare l'allenamento in palestra, in preparazione dell'appuntamento olimpico di Parigi.