Crazy & Rich | trama cast e personaggi del film in onda questa sera su Canale 5

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chi ha voglia di una bellata romantica non deve fare altro che sintonizzarsisu5 alle 21:20, dove è in programma il”, uscito al cinema nel 2018 e adesso approdato anche sul piccolo schermo in Italia. Ilparla di una comunità asiatica che vive a New York, ma buona parte delsi gira a Singapore. Si tratta di una commedia sentimentale che affronta una tematica già piuttosto dibattuta nel cinema, cioè un amore ostacolato dalla differenza di classi sociali. “”, laProtagonista delè Rachel Chu, docente di economia alla New York University, che parte alla volta del Singapore insieme al fidanzato Nick Young per partecipare al matrimonio del suo migliore amico Colin Khoo con la fidanzata Araminta Lee.