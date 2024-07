Cascate del Serio il 13 luglio la prima apertura estiva in notturna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Valbondione. L’delledel, uno spettacolo che si rinnova ogni anno con l’della diga del Barbellino. Enel Green Power e il comune di Valbondione hanno comunicato il calendario delle date didelleper quanto riguarda la stagione 2024. La diga del Barbellino, che forma un lago artificiale lungo un chilometro, largo 300 metri e profondo fino a 60 metri, è stata eretta nel 1931 per il funzionamento quotidiano della centrale dei Dossi di Valbondione e, in subordine, dell’impianto di Gavazzo. Si tratta di centrali idroelettriche che trasformano l’energia potenziale contenuta nelle masse d’acqua in energia rinnovabile, e che soddisfano il fabbisogno energetico di circa 60mila famiglie. Per l’estate 2024 sarà possibile ammirare nuovamente l’delledelsabato 13, dalle 22 alle 22,30, il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre dalle 11 alle 11,30.