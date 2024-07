Benvenuto Leonardo | De Laurentiis annuncia l’acquisto di Spinazzola 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo capitolo si apre per il Napoli con l’arrivo diSpinazzola, che è stato ufficialmenteto dal presidente Aurelio Detramite un tweet. “”, ha scritto De, dando così ilall’esterno sinistro, ex Roma. Spinazzola, noto per la sua velocità, la capacità di dribbling e la versatilità sia in fase difensiva che offensiva, rappresenta un rinforzo di grande qualità per la squadra partenopea. Il suo ingaggio aggiunge esperienza e profondità alla rosa del Napoli, in vista di una stagione che si premolto competitiva.di Spinazzola si inserisce in una strategia di mercato che mira a rafforzare ogni reparto della squadra. Il difensore, reduce da stagioni di alto livello con la Roma e con la Nazionale italiana, è pronto a portare il suo contributo al Napoli, che punta a riconquistare il vertice del calcio italiano.