Ampliamento Città Giudiziaria di Roma firmato il Protocollo Ma scoppia la polemica

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il sindaco diCapitale Roberto Gualtieri, hanno siglato oggi, presso la sala Tevere della Regione Lazio, ildi intesa per la realizzazione dell’intervento didelladi piazzale Clodio, a. Cosa prevede ilIlè finalizzato alla definizione condivisa delle azioni, delle procedure e delle relative tempistiche da attuare per la costruzione di un nuovo edificio che sia in grado di ospitare le strutture e il relativo personale, nel periodo in cui alcuni immobili che costituiscono ladi Piazzale Clodio, verranno ristrutturati e rinnovati.