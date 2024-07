Altro che Andrea Bisciotti Chiara Ferragni sta con un uomo molto più grande di lei | scopriamo chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è fidanzata conoppure no? Secondo alcune indiscrezioni avrebbe una storia d’amore con unpiùdi lei Per l’influencer di Cremona non è di certo un periodo facile: dopo lo scandalo che ha coinvolto lei e l’azienda dolciaria Balocco, le cose si sono messe malissimo e l’impero disi sgretola giorno dopo giorno. La rottura con il marito Fedez, infatti, si è unita al flop totale delle sue attività. Prossimamente chiuderà il negozio storico dia Milano, in Via Turati. Ancora, poi, di recente l’imprenditrice digitale ha patteggiato con l’Antitrust per la multa relativa alle uova di Pasqua distribuite da Dolci Preziosi; per ripagare questo debito, laha addirittura messo in affitto parte dei suoi uffici nel centro di Milano.