Zuppi per la sanità pubblica | Difende chi è più debole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Scritto dall’assessore regionale allaRaffaele Donini, il titolo del libro ‘Il Servizio Sanitario Nazionale – una storia da continuare’ (Tecniche nuove) diventa anche l’appellativo di un incontro tra Donini stesso e il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna cardinale Matteoche si è tenuto al Mast di Bologna. "Tina Anselmi era una partigiana – ha spiegato– e aveva il valore della concordia su cui si basa il sistema sanitario nazionale. Come ministro lei ne è stata la fondatrice e da donna che aveva l’unità come obiettivo ha avuto la grande visione di una riforma che permettesse a tutti lo stesso trattamento. E’ innegabile che oggi ci sia bisogno di qualche aggiustamento, ma non dobbiamo perdere quello spirito di uguaglianza".