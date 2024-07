Wimbledon 2024 posticipata per pioggia la finale del doppio misto | si giocherà domenica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) A causa dei ritardi causati dalla, il torneo diha dovuto rivedere la programmazione relativa alle finali. La priorità è stata quella di posticipare ladi, in programma giovedì (ovvero tra due giorni). Il problema è che a causa dei tanti rinvii per il maltempo non si è ancora completato neppure il primo turno. Da giovedì è quindi passata a, al termine dellamaschile. Anticipata invece a sabato ladelfemminile, che si disputerà dopo ladi singolare femminile e quella dimaschile. Per accelerare i tempi, inoltre, è stato confermato nelil super tie-break a 10 punti nel terzo set al posto di un set normale (come da regolamento). Di seguito il programma aggiornato.