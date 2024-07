Villa Borromeo finisce a mollo | Infiltrazioni e zero manutenzione Il Comune ora chiama l’avvocato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) La Montagnola “piange“ per colpa delled’acqua e il, pur di sistemarla, è pronto ad andare per vie legali. Tanto che ha già incaricato un avvocato per seguire la questione. Primo inghippo per la splendidaad Arcore che l’amministrazione comunale usa in leasing: "Una scelta della Giunta precedente, la proprietà non è più nostra, ma di banca Intesa alla quale paghiamo 600mila euro di affitto l’anno", ricorda il sindaco, Maurizio Bono, che per mesi ha rincorso "la società che dovrebbe fare(compresa all’interno del canone, ndr), ma non si è mai vista". Per non lasciare nulla di intentato il primo cittadino ha firmato lettere di contestazione "senza risposta" e coinvolto la Soprintendenza, alla quale, in caso di ritocco sul gioiello brianzolo ristrutturato dopo decenni di degrado, spetta l’ultima parola.