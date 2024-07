VIDEO Nargi proclamata sindaco | Adesso è il momento di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 18:15 il giudice del Tribunale di, Paolo Cassano ha proclamato eletta nella carica diLaura. Quest’ultima la prima fascia tricolore per il comune capoluogo. Successo arrivato, dopo aver battuto nel ballottaggio il candidato del campo largo, Antonio Gengaro con il 51,84% dei voti. Presente in aula anche il commissario prefettizio, Paolo D’Attilio che ha salutato il neo“Dopo la vittoria – dice – Ho immaginato questo giorno così, piena di calore e emozione con la sua sacralità. Siamo a lavoro per la giunta, sarà politica e qualche tecnico”. E il rilancio per i punti più impellenti: “Convocherò a breve un tavolo tecnico per l’apertura del Centro per l’Autismo ma anche per il tunnel, anche ad altre situazioni: la ZTL che così non funziona, visto anche i lavori.