Turismo accessibile e sostenibile grazie alla rete pubblico privata | il Comune di Taranto partner di due progetti finanziati dalla Regione Puglia

(Di martedì 9 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi sono piazzati quarto e sesto, sugli oltre 40 ammessi a finanziamento, iS.E.N.T.I.E.R.I. e “La via Jonica – Land for All”, nell’ambito della graduatoria del progetto C.Os.T.A., avvisopromosso dall’Agenzia Regionale delcon il contributo della Presidenza del Consigli dei Ministri – Ministro per le Disabilità. In totale i duehanno ottenuto un finanziamento complessivo di circa 438mila euro (219mila il primo, 218,9mila il secondo), contribuendo a migliorare l’offerta ricettiva di un territorio vasto nel qualerappresenta un autentico baricentro di interessi e attrattività. Ildel capoluogo ionico ha aderito con convinzione ad entrambi, con appositi provvedimenti voluti dall’amministrazione Melucci, rafforzando quell’idea dicapace di garantire i migliori risultati.