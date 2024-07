Provo dolore e vergogna Il nonno guidò la strage La nipote a San Polo per chiedere perdono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio 2024 – “Qualche anno fa ho scoperto per caso, viaggiando in Toscana, attraverso una pagina di Wikipedia, che non lontano da Civitella, a San, mioha commesso, commissionato, terribili crimini di guerra". Le parole sono quelle di Laura Ewert, giornalista, ma anchedi Wolf Ewert che nel luglio del 1944 con il grado di tenente si trovava in Italia e più precisamente ad Arezzo. Era lui al comando del 274esimo reggimento corazzato, facente parte della 94esima Divisione di fanteria, che compì ladi San. Una delle pagine più nere della Seconda guerra mondiale dove persero la vita civili indifesi. Un massacro compiuto il 14 luglio del 1944. Due giorni più tardi partigiani e Alleati avrebbero liberato Arezzo.