Pentathlon Alice Rinaudo conquista 235 punti dopo i ranking round di scherma agli Europei

(Di martedì 9 luglio 2024)le staffette di ieri, che hanno consegnato all’Italia il titolo continentale nel comparto maschile, oggi il Campionato Europeo dimoderno in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria prevedeva ildiin vista delle semifinali femminili.(Fiamme Oro) ha chiuso con 235, Francesca Tognetti (Carabinieri) con 220 ed Elena Micheli (Carabinieri) a 205. Complessivamente sono 39 le pentatlete in gara, per cui non è stato necessario disputare le qualifiche, ma si passerà direttamente alle semifinali, in programma giovedì 11 luglio. Cosa prevede ora il programma degli? Domani sarà al via la competizione individuale maschile con le qualifiche. In gara per i colori italiani Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro).