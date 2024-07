Osimhen il mercato arabo comincia adesso Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Victorin ritiro a Castel Volturno con il Napoli e con lo staff di Conte. Oggi il nigeriano è stato tra i primi ad arrivare nel centro sportivo del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti della redazione Sky di Napoli: Il Napoli cerca qualcuno che in Inghilterra possa pagare la clausola da 130 milioni Le parole di Francesco Modugno: «Castel Volturno blindatissimo. Appena uscito Oriali. Conte e il suo staff hanno iniziano a conoscere i giocatori del Napoli. L’impatto è stato forte. Si lavora per formalizzare l’intesa con Buongiorno, 35 + 5 di bonus al Torino.: ingaggio non sostenibile, però si concede alla sua gente tra foto e autografi. Una situazione ditutta da sviluppare. In Arabia si sta per aprire il, in Inghilterra si cerca chi ha la disponibilità di arrivare alla clausola di 130 milioni.