Orientamento territorio e giovani | al via il progetto Sintra For Young

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio 2024 –: al via ilFor”. L’iniziativa è varata dall’aretina, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, che attiverà una serie di percorsi volti a creare un collegamento tra mondo scolastico e mondo lavorativo con l’obiettivo di individuare italenti da inserire nei diversi ruoli aziendali. “For” trova il proprio fondamento nella volontà di consolidare una rete che unisce scuole, università e centri di formazione per promuovere incontri, seminari, stage e tirocini per permettere a ragazzi e ragazze di acquisire conoscenze e consapevolezze sulle possibili, future, opportunità professionali. Ilintegrerà diverse opportunità rivolte specificatamente agli studenti per permettere loro di vivere occasioni di confronto con manager, informatici e programmatori in cui capire come le competenze acquisite nel percorso scolastico possano trovare applicazione in ambito lavorativo e in cui vivere un primo approccio con le possibilità offerte dalla digitalizzazione aziendale tra e-commerce, omnicanalità e intelligenza artificiale.