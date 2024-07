Morte di Alex Marangon l' organizzatore del rito sciamanico | L' omicida non è tra noi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 luglio 2024) Andrea Zuin,dell'incontro di musica e medicina a cui ha partecipato anche, non ha dubbi. Dalle pagine del Corriere dell Sera, lancia un messaggio ai genitori dichiedendo di poterli incontrare, cercare un'unione. E, insieme, provare a far luce su ciò che è accaduto nella notte tra il 29 e il 30 giugno nell’abbazia di Santa Bona a Vidor, nelle colline trevigiane. La notte in cui è stato ucciso e gettato nel fiume il barman trevigiano di 25 anni.