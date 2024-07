Meloni si aspetta dal summit Nato un messaggio di unità e sostegno all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata a Washington per partecipare al vertice, portando con sé l’tiva che l’Alleanza, nel suo settantacinquesimo anniversario, invii un fortediverso l’Ucraina, sottolineando la necessità di mantenere un fronte unito contro l’aggressione russa.ha sottolineato l’importanza di un fronte compatto in un momento storico particolarmente delicato, esprimendo la necessità che la Alleanza Atlantica dimostri coesione e flessibilità per affrontare le nuove sfide globali. Commentando la situazione in Ucraina,ha espresso profonda preoccupazione per le immagini dei bambini dell’ospedale pediatrico di Kyjiv, costretti a rifugiarsi in strada dopo il bombardamento russo.