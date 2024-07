Madre e figlio fermati in auto con un coltello di 30 centimetri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) La polizia in riviera ha compiuto numerosi interventi in occasione della Notte Rosa, con il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, il quale ha predisposto uno straordinario servizio di ordine pubblico, con la partecipazione di tutte le forze di polizia presenti sul territorio e di rinforzi dalla questura e dal commissariato di Cesena. Il Posto estivo di Cesenatico si è concentrato sui furti e lo spaccio di stupefacenti. Nei 21 posti di controllo e negli interventi effettuati sono state controllate oltre duecento persone e centodieci veicoli. Nella rete sono finiti unadi 45 anni ed il25enne originari marocchini, che viaggiavano incon unlungo oltre 30. Avendo il ragazzo dei precedenti per lesioni a persone, è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere.