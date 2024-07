Le auto elettriche inquinano? Lo studio su Nature lancia l’allarme sui Pfas nelle batterie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – L’onda verde dellerischia di infrangersi sullo scoglio più impensabile, ovvero quello dell’impatto ambientale. Se è vero che il passaggio a vetture più pulite e alle energie rinnovabili rappresenta la chiave per uscire dal tunnel della crisi climatica, lo è altrettanto che il dibattito sui costi a livello di inquinamento è relativamente ‘nuovo’ e in continua evoluzione. Di questi giorni lopubblicato suCommunications e guidato da Università Tecnologica del Texas e Duke University: mostra come anche ledellepossano essere nocive per l’ambiente. E questo a causa delle sostanze chimiche note come(sostanze perfluoroalchiliche), utilizzate in moltericaricabili agli ioni di litio, ‘motore’ della maggior parte dei veicoli a elettroni.