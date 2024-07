La narrazione di Grossi E l’Estate Fiesolana vola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) FIESOLE Debutta in due serate create per Estate2024 ladi Pietrointorno al romanzo capolavoro di Melville. A "Moby Dick" sono dedicate le due serate centrali della rassegna, giovedì 11 luglio la prima parte e giovedì 18 luglio la seconda, afidate alla capacità narrativa di Pietroe a quella interpretativa di Lorenzo Degl’Innocenti; con loro al pianoforte Lucia Sargenti, impegnata in una breve ma significativa scelta di "canzoni del mare". "Eccoci qui, dopo più di centosettanta anni, ancora irretiti dai bagliori e dagli abissi di Moby Dick - spiega–. Con la lettura di qualcuna delle sue magnetiche pagine, qualche riflessione e qualche canzone, cercheremo di capire perché questa caccia non finisce mai".