Joker | Folie À Deux il casting di Lady Gaga è stato una scelta di Todd Phillips

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024), ildiunadiDopo aver recentemente visto una parte del prossimo sequel DC del regista, la direttrice delFrancine Maisler ha ammesso di non aver suggeritoper il personaggio di Harley Quinn, quando ha cominciato a lavorare per la prima volta al sequel del film. Secondo Variety, Francine Maisler ha parlato al Karlovy Vary International Film Festival dei suoi primi pensieri sunei panni di Harley Quinn e di cosa i fan possono aspettarsi dalla sua performance nell’attesissimo musical jukebox. Èil regista, non Maisler, a scegliere il sensazionale pop star e vincitore dell’Oscar per interpretare il ruolo, con il risultato che la performance finale diha sorpreso in positivo la direttrice del( qui).