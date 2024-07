I tagli di capelli a Euro 2024 sono uno più sorprendente dell' altro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Le competizioni sportive internazionali comesempre foriere di emozioni in fatto di acconciature, soprattutto nel calcio. Tutti ricordano l'improbabileo didel brasiliano Ronaldo ai Mondiali del 2002 o la chioma verde del nigeriano Taribo West nel 1998. Glipei non fanno eccezione. Quest'estate, ad esempio, Antoine Griezmann continua a coltivare un look molto anni '70, mentre altri calciatori hanno cambiato stile per l'occasione, adottando tinte ultra-flashy o utilizzando accessori davvero sorprendenti. Ecco alcunee acconciature più notevoli di. Il coloratissimoo irochese di Robert Andrich L'iroquoise colorée de Robert Andrich © Bradley Collyer - PA Images/Getty ImagesIniziamo alla grande.