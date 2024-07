Hermoso in programma incontro tra dirigenza e proprietà dell’Inter per capire la fattibilità Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Al contrario di quanto riportato nella giornata di ieri l’Inter non ha ancora definitivamente messo in un cassetto l’affare. Secondoinfatti ci sarà oggi un nuovocon il fondo che gestisce il club perse ci sono i margini per procedere. Il Napoli intanto prosegue la sua trattativa con il calciatore, ma la sua offerta di ingaggio è ritenuta troppo bassa. Inter –“E poi parliamo di, uno che gioca titolare i quarti di Champions in una squadra allenata da Simeone. E infatti proprio per questo le richieste di ingaggio sono alte, lo spagnolo chiede un triennale da oltre 4 milioni a stagione. Una proposta che il fondo non ha alcuna intenzione di assecondare, visto che la rosa nerazzurra risulta già piena di calciatori che dal punto di vista patrimoniale non si presentano come asset (Arnautovic, Taremi, Zielinski, Mkhitaryan, Darmian, Acerbi, de Vrij, Sommer) e aggiungerne un altro non rivendibile alla già lunga lista non entusiasma la, che invece gradirebbe investire su profili dal futuro assicurato.