Fuori il 12 luglio k o tt di SAPHE

(Di martedì 9 luglio 2024) “k.o. tt”, il nuovo singolo di, è in uscita venerdì 12con distribuzione Artist First. Esce il 12“k.o. tt” di“k.o. tt“, il nuovo singolo diin uscita venerdì 122024 con distribuzione Artist First. Cosa rappresenta “k.o. tt”? Una volta ammesso a sé stessi che le cose stanno andando nel verso sbagliato, è difficile riprendersi. Con “k.o. tt”scrive il lato B di “tt ok”, lasciandosi andare nuovamente a un flusso di coscienza incontrollato. Ancora un pezzo segnato dalla sincerità, in cui il sound è dominato da chitarre dirompenti che divengono una sorta di terapia contro il dolore e lo sconforto. “Quando mai andrà tutto ok”? Una volta toccato il fondo, non resta altro da fare se non lasciar fuggire le proprie preoccupazioni come un urlo liberatorio, nella speranza che qualcuno ascolti e tenda una mano in aiuto.