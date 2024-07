Forlì protesta a Pievequinta | Puzza ratti e insetti si pulisca l’ex fornace Sila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – C’è malumore, crescente, e aria ditra i residenti di via Schiova, nelle campagna di, per la situazione in cui versa. Il sito infatti è divenuto un gigantesco deposito scoperto di biomasse, con cereali, legumi e altri materiali organici accumulati e anche rifiuti che stanno causando, da tempo, problemi di varia natura. “Prima di tutto – spiega Alessandro Righi, coordinatore del comitato di quartiere-La Caserma-Casemurate – dobbiamo sopportare odori nauseabondi che vengono prodotti da queste sostanze in fase di fermentazione e stoccate a cielo aperto, con polveri di lavorazione che si disperdono sul territorio e in particolare sulle abitazioni che si trovano a poche decine di metri.