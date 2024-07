Fincantieri via a costruzione nave extralusso Four Seasons 1

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladella primaper conto dellaYachts è stata "impostata" oggi nei cantieri navali delladi Ancona. L'avvio dei lavori della "I" è stato sottolineato da una cerimonia alla quale sono intervenuti rappresentanti die Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner e Operator diYachts. La- che prenderà il mare nel 2026 - sarà dotata soltanto di suite (95) di cui la più esclusiva di 457 metri quadri; avrà una stazza lorda di 34.000 tonnellate per 207 metri di lunghezza. Sarà caratterizzata da soluzioni tecnologiche all'avanguardia e a impatto ambientale particolarmente sostenibile. La "I", secondo il progetto, "rappresenterà un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso".