Editing genomico per la talassemia così nel giro di un anno Michele è guarito

(Di martedì 9 luglio 2024) È italiano e si chiamauno dei giovanissimi pazienti con beta-che ha partecipato allo studio clinico internazionale Climb-111, sulla terapia basata su Crispr-Cas9 e che in Italia ha coinvolto l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’per curare la malattia e liberarsi per sempre dal bisogno di trasfusioni. La terapia (exagamglogene autotemcel) spegnendo un gene, consente il ripristino della sintesi di emoglobina da parte delle staminali del sangue: è da pochi mesi autorizzata in Europa eè uno di quei ragazzi che, testandola su di sé, ha permesso che si arrivasse a questo successo. L’Ota – Osservatorio Terapie Avanzate ha raccolto la testimonianza di Maria, la mamma:era seguito al Cardarelli di Napoli e, oltre alle complicanze quotidiane della malattia, era intollerante ai ferrochelanti, le terapie necessarie per chi si sottopone a trasfusioni, che eliminano l’eccesso di ferro risultante.