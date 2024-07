Bce Nagel al Tagesspiegel | Non tagliamo i tassi d’interesse con il pilota automatico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) “Noncon il”. Lo ha detto il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), Joachim, in un’intervista con il quotidiano tedesco. Pernon c’è un meccanismoper ulteriori tagli deidi interesse dopo il taglio deciso nell’ultima riunione della Bce a giugno. “Di conseguenza, decideremo in base ai dati. E questo significa che rivedremo la nostra rotta a ogni riunione”, ha sottolineato il presidente della Bundesbank, aggiungendo che “restiamo prudenti”. Prima di giugno, la Bce aveva aumentato idi interesse per dieci volte per combattere l’inflazione. “I dieci aumenti deidi interesse tra luglio 2022 e settembre 2023 erano corretti”, ha affermato ancora, che vede segnali positivi riguardo all’obiettivo della Bce di riportare l’inflazione al 2%.