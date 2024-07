Barazzutti | Sinner favorito con Medvedev Musetti? Ecco cosa serve per battere Fritz

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Corradoin esclusiva ai nostri microfoni: “si è ritrovato.? Attualmente è il tennista più in forma e in fiducia di tutti”. L’Italia sogna a Wimbledon.ancora in corsa nel tabellone maschile e la Paolini che vuole la seconda semifinale consecutiva in uno Slam. Un trittico che consente al tennis italiano di guardare con fiducia al futuro e adesso la speranza è che si possa concretizzare il lavoro fatto e non tornare a casa senza trofei come successo a Parigi.– Notizie.com – © AnsaLa nostra redazione ha contattato in esclusiva Corrado, ex capitano dell’Italia e attualmente nello staff di, per fare un punto della situazione.: “si è ritrovato. Su” Corrado– Notizie.