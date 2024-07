ALESSIA LUONGO pubblica Tarantella di Spaccanapoli

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024)esce con “di”, il nuovo singolo, rievocando il Settecento quando a Napoli il colascione era “il re” degli strumenti. Giocoso come una, amaro come l’attualità. Andiamo a saperne di più.è fuori con “di” “di” diè un brano strumentale, riflessivo, che rievoca i suoni arcaici, di quel settecento di quando a Napoli il colascione era “il re” degli strumenti. L’idea è quella di restituire il suono suonato dalle maschere della commedia dell’arte in quelle piazze, in quel tempo. Allo stesso tempo però, immersa nella modernità e nel caos di una Napoli che fagocita sé stessa,fotografa l’istante in un contrasto poetico tra antico e moderno.