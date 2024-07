Trattativa serrata per Confente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Club dello Spezia, sfumati gli obiettivi prioritari per la difesa tra i pali che erano rappresentati da Vasquez (approdato al Torino) e Gomis (in procinto di andare a Palermo), prova ad accelerare per portare in maglia bianca il portiere Alessandro. Con un budget esiguo, Macia e Melissano stanno ricorrendo a strategie che potremmo definire ‘creative’ per convincere il Vicenza a cedere il giocatore a titolo definitivo, inserendo nel contratto una sostanziosa percentuale sulla rivendita e bonus sulle presenze. Magari prevedendo, orientativamente, l’impiego da titolare del giocatore, classe 1998, per consentirne la valorizzazione. Fermo restando che nella filosofia di mister D’Angelo nessuno ha il posto assicurato, ragion per cui perde un po’ di sostanza laper Paolo Vismara, per il quale l’Atalanta vorrebbe garanzie di titolarità.