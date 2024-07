Tony Hadley ospite del Nervi Ballet Festival | ecco quando

Leggi tutta la notizia su lopinionista

GENOVA – Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo e icona degli Anni '80, sarà sul palco del concerto. Il live si terrà nella suggestiva location dei Parchi di Nervi – Villa Grimaldi Fassio il 10 luglio a partire dalle 21.15. Il concerto sarà una tappa del tour che porterà il frontman degli Spandau Ballet in Italia, accompagnato dalla Fabulous TH Band. Il tour sarà anche l'occasione per presentare il nuovo disco swing, The Mood I'm In, che segna una nuova fase della sua carriera a distanza di 5 anni dall'ultimo lavoro in studio, Talking To The Moon.