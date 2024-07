Taylor Swift sta arrivando a Milano | tutto esaurito per i due concerti in programma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) La pop star del momento sta per sbarcare in Italia con due tappe del tour che da due anni fa registrare ilogni serata, creando una ricaduta economica degna di una manovra finanziariasta. Leies, le fan più accanite della celebre cantante americana, da almeno una settimana hanno cominciato a fare la fila fuori dai cancelli dell’impianto milanese per assicurarsi un posto in prima fila, perchè l’attesa per le due prime e uniche date italiane dell'”Eras Tour”, inil prossimo 13 e 14 luglio allo stadio San Siro, è già spasmodica. Una tournee quella della pop star che va avanti ininterrottamente da due anni in ogni angolo del mondo facendo sempre registrare l’inevitabile sold out. Sbarca in Italia il fenomeno– Cityrumors.