Spazio sacro di 4mila anni fa scoperto a Cipro dall’università di Siena

(Di lunedì 8 luglio 2024)– Un misterioso grande monolite, con al centro un motivo circolare di coppette, racconta la storia di un’epoca lontana di una comunità artigiana a. Unoche racchiude i resti di un piccolodifa, il più antico attestato in quest’isola. E una scoperta scientifica, rilevante per definire l’ideologia e la ritualità di questa antica comunità, che diventa una notizia ampiamente diffusa sui media nazionali. Il professor Luca Bombardieri, direttore scientifico del Progetto archeologico italiano Erimi/Missione archeologica a Erimi, con sede all’università di(dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne), in collaborazione con il dipartimento delle antichità di, ci ha parlato degli affascinanti risultati della ricerca di moltidi lavoro condotto dal suo team.