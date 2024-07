Spal sarà un anno zero con tante scommesse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Esaurito il ciclo delle presentazioni del nuovo staff, con la squadra che si ritrova oggi al Centro Fabbri, è il caso di tracciare il punto di partenza di una stagione che Joe Tacopina confida di vivere - per la prima volta dopo tre anni infelici - dalla parte sinistra della classifica. I volti e le parole di Carra, Casella e Dossena hfatto rifiorire qualche speranza dopo il biasimo generale per lo smantellamento della formazione del Di Carlo 2, la prima della gestione Joe a generare qualche entusiasmo nella tifoseria. Alla prova dei fatti, Tacopina ha bocciato la continuità anche se non soprattutto per ragioni di costi: i riscatti/rinnovi di Dalmonte e Zilli in particolare e dello stesso Petrovic e la conferma di Di Carlo richiedevano una spesa che la società non ha ritenuto di affrontare.