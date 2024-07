Soleil Sorge replica ai rumor di una storia con Cristiano Iovino | Tra di noi non c’era una relazione magari abbiamo giocato a flirtare ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Negli scorsi giorni,, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi è stata ospite dell’ultima puntata del podcast Mondocash, durante la quale ha rivelato diversi retroscena sulla sua partecipazione al reality show che l’ha vista vestire per la prima volta i panni di naufraga in Honduras. Nel corso dell’intervista, però,ha anche parlato della sua vita privata e della sua situazione sentimentale, chiarendo anche il suo rapporto con, che nell’ultimo anno è diventato noto per via del presunto flirt con Ilary Blasi e dell’aggressione che avrebbe subito da Fedez. A lanciare l’indiscrezione secondo cui traci fosse di più di un’amicizia era stata Deianira Marzano, la quale aveva pubblicato alcune foto che ritraevano i due nello stesso posto, lasciando intendere che fossero insieme.