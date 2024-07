Salerno interruzioni idriche | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lunedì 8 luglio – Sospensione idrica programmata Si comunica che al fine di eseguire lavori programmati all’interno della cameretta di Cavolella sita in Via Cavolella, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica LUNEDI’ 8 luglio dalle ore 09:00 alle ore 18:00, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe: Via Cavolella; Via Casale Sant’Angelo; Via Sant’Angelo di Ogliara; Via Selice di Sant’Angelo; Via Casa Capaldo; Via Rufoli; Via Casa Rosa; Via Spagnuolo; Via di Circonvallazione di Sant’angelo; Via Ripa; Via Casa Martino; Traversa di Giacomo; Via Casa Ventura; Via Beato Bartolo Longo; Via la Lopa; Via Renato Rossi; Via Matteo Rago; Via del Cotto; Via della Riggiola; Via Beata Caterina Volpicelli; Via Casa Basso; Zona Giovi Casa Gallo; Via S.