Nunzia De Girolamo incute timore | Rai 1 la rivelazione che non ti aspetti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gianluca Semprini, conduttore di Estate in diretta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. E ha parlato didi Gerolamo, con cui per il secondo anno consecutivo condivide la guida della trasmissione in onda nel pomeriggio estivo di Rai 1. "Una donna esplosiva - ha dichiarato - A una prima impressione potrebbere, si rischia di essere travolti dal suo entusiasmo". Naturalmente sta scherzando: i due, oltre che essere colleghi, sono anche ottimi amici. Semprini ha poi confessato di aver approfondito nel corso del tempo la conoscenza conDe. Soprattutto a telecamere spente. "È molto dolce, anche se tende a mascherare bene questa sua qualità - ha commentato -. Sono davvero felice di avere al mio fianco anche quest'anno lei come mia compagna d'avventura”.