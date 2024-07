Moto Gp Rossi chiama Morbidelli? Sarebbe fantastico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 – Un Francoritrovato al Sachsenring. Non lo si vedeva su questi livelli probabilmente dal 2020, quando ottenne il secondo posto finale in campionato prima che la Yamaha infilasse un tunnel senza uscita e prima di una sequenza di infortuni che lo hanno limitato parecchio negli ultimi anni. La Ducati Pramac sembra avergli ridato fiducia e dopo qualche timida apparizione nelle parti alte della calssifia a inizio campionato, nel gran premio di Germaniaha chiuso con una ottima quinta piazza lottando, fino alla fine, con i migliori. Nelle prime fasi di gara ‘morbido’ ha addirittura attaccato Martin e Bagnaia, poi la gomma è un po’ calata e alla fine si è ritrovato a battagliare per il podio con i fratelli Marquez e con Enea Bastianini.