Marcegaglia | ' Serve dialogo vero imprese-Governi modello B7'

(Di lunedì 8 luglio 2024) "In un mondo così complesso avere un, serio, ognuno nel proprio ruolo", trae mondo delle, "è uno dei modi più interessanti per arrivare a prendere decisioni e definire strategie di lungo periodo". Emma, chair del B7, sottolinea così l'efficacia di un"di collaborazione" che ha portato le 'confindustrie' a diretto confronto con idel G7 in occasione del G7 in Italia e in particolare delle riunioni ministeriali con focus di approfondimento mirati. Da parte del Governo "la collaborazione con il mondo dell'industria c'è, è forte", rileva: con gli appuntamenti del B7 "abbiamo l'opportunità, per la prima volta, di incontrare i ministri dei Paesi del G7, di dialogare insieme. Come mondo del business abbiamo già evidenziato le nostre idee sul digitale e sull'energia", in occasione delle riunioni di ministri ana e Torino, "e lo faremo nei prossimi giorni sul commercio estero", parallelamente alla riunione dei ministri G7 di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, il 16 ed il 17 luglio.