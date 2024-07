Le combinazioni vincenti da inserire in valigia e sfruttare al massimo in città

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le vacanze dovrebbero essere sempre prive di stress, ed esiste un modo infallibile per assicurarsi relax e zero pensieri. Mettere ini capi giusti, pratici ma non necessariamente sportivi, garantisce uno stile impeccabile e versatile, seppur limitato dalle dimensioni del bagaglio. Come vestirsi in vacanza senza sembrare un turista? Estate casual chic: 5 look semplici ed efficaci da copiare X Mixando capi che non possono mai mancare e piccole chicche capaci di elevare le proprie mise.