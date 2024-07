La pioggia ferma il circo camion bloccati nel fango | Ripartiremo con l’aiuto degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Clusone. Nuove straordinarie precipitazioni si sono abbattute nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio sull’Altopiano di Clusone, non senza causare danni: idelGrioni sono rimasti infattinell’acqua e nelcreatosi nell’area subito fuori dal Centro sportivo dei Prati Mini nella frazione Fiorine. “Ci siamo svegliati con un botto fortissimo, lo scoppio della casetta dell’Enel che ci porta la corrente – racconta Marco Grioni, titolare della compagnia Grioni -. Eravamo sommersi dall’acqua, entrata anche all’interno dei mezzi della nostra carovana: un pezzo alla volta stiamo cercando di uscire dal pantano”. L’allarme è stato lanciato dalla Compagnia intorno alle 5 di questa mattina (lunedì 8 luglio): sul posto sono arrivati la Polizia locale di Clusone e i Vigili del Fuoco, il cui intervento non è tuttavia bastato per risolvere la situazione.