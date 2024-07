Kiev attacco missilistico su ospedale pediatrico | due morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un nuovorusso ha scosso la capitale ucraina questa mattina, causando la morte di almeno due persone e il ferimento di altre tre. Tra le strutture colpite c’è l’Okhmatdyt, il più grande centro medico per bambini in Ucraina. Lo ha confermato il sindaco di, Vitali Klitschko, descrivendo l’accaduto come un tragico colpo al cuore della città.Leggi anche: Orban incontra Zelensky: “Serve un cessate il fuoco rapido per accelerare i negoziati” L’Il sindaco della capitale ucraina, Klitschko ha dichiarato che la struttura medica pediatrica è stata direttamente colpita nell’, suscitando indignazione e preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. L’Okhmatdyt, noto per essere il più grande del Paese, offre cure a migliaia di bambini e rappresenta un pilastro fondamentale del sistema sanitario ucraino.