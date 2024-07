Inter fra Europei e Copa América | da domani semifinali e certezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’porta sette giocatori franelle. Dain programma ledei due trofei, con le finali previste domenica alle 21 (EURO 2024) e alle 2 di notte (negli Stati Uniti). LA– L’può avere almeno un giocatore sia in finale deglisia in quella di, anche se in quest’ultimo caso potrebbe esserci il Canada di Tajon Buchanan che non potrà giocare per il noto infortunio. Sono sette gli elementi che arrivano fino in fondo ai due tornei per nazionali, con un’aggiunta certa: nella manifestazione in programma in America c’è anche la finale per il terzo e quarto posto. Quest’ultima è in programma nella notte italiana fra sabato e domenica, alle 2, ventiquattro ore prima della finalissima.