Inside Out 2 tutti i record già battuti dal film Disney

(Di lunedì 8 luglio 2024) A poche settimane dal debutto,Out 2 continua la sua scalata al box office globale, tanto da aver battuto già diversi primati. Il, approdato in sala a distanza di nove anni dal precedente capitolo, è diventato il miglior incasso in Italia in appena cinque giorni, ma non solo. Di seguito,conseguiti.Out 2 ha fatto il suo debutto nelle sale statunitensi lo scorso 14 giugno, mentre in Italia è arrivato il 19 giugno. In poche settimane dalla sua distribuzione, la pellicola ha riscosso – e continua a riscuotere – un grande successo di pubblico, anche su suolo italiano. Sceneggiato da Meg LeFauve, tra gli autori del precedente capitolo del 2015, il lungometraggio è diretto da Kelsey Mann, che ha preso il posto di Pete Docter dietro la macchina da presa.