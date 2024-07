Il producer multiplatino Sick Luke torna sulla scena con Exit

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 8 lug. (askanews) – Dopo una lunga attesa, ilcon “”, il nuovo singolo in collaborazione con Lazza e Duki, in uscita venerdì 12 luglio (Carosello Records). A più di due anni dal successo di “X2”, l’album manifesto che ha decretato il successo del giovane– doppio platino, 7° disco più ascoltato in Italia su Spotify nel 2022, in top ten tra i dischi più venduti lo stesso anno-si spinge verso il fronte internazionale. “” mescola sonorità urban e latine, creando un mix esplosivo grazie alla collaborazione con Lazza, uno dei più importanti esponenti del rap game italiano reduce dal successo di “SIRIO” che ha registrato il record assoluto di permanenza al #1 della classifica album FIMI/GfK e Duki, star dellatrap argentina, con oltre 2 miliardi di streaming, che con la sua musica sta conquistando tutto il mondo (reduce dal sold out allo Stadio Bernabéu di Madrid).