Il colpo di calore mentre fai sport non va preso alla leggera soprattutto se hai una certa età

(Di lunedì 8 luglio 2024) Che cosa vuol dire «a tutti i costi»? Che devi per forza allenarti anche oggi che ci sono 40 gradi all'ombra? Per tutti quelli che «la corsetta in pausa pranzo è imprescindibile» che ne dite, invece, di rimandare? Perché contro il caldo, quello asfissiante, è necessario prendere delle contromisure. A partire dalle attivitàive, in particolare running, ma anche ciclismo e tutti glidi squadra, proprio per evitare il fatidicodi. Un tema che riguarda sia gliivi allenati, che - e- chi non pratica regolarmente attività fisica. Naturalmente bere spesso è la raccomandazione fondamentale, ma non è l'unica accortezza da seguire per evitare undi caldo Intanto capiamoci: fa male correre con il caldo? Le temperature estreme non sono amiche degliivi.